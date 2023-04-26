Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прогнозирует наступление ВСУ после 2 мая.

"Сегодня идут дожди. Второго мая должен пройти последний дождик. Еще неделя на то, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ начнут двигаться", - заявил он.

Далее Пригожин традиционно начал разгонять "зраду" по поводу дефицита снарядов у ЧВК "Вагнер" и того, что фланги ЧВК никто не прикрывает.

По его словам, "ВСУ готово полностью резать фланги, которые никто не прикрывал".

"Боеприпасов ни им, ни нам никто не дает. Боеприпасы копятся на складах. Количество людей ЧВК Вагнер высыхает. Новые резервы мы готовим, мы не будем до конца вкидывать новых людей, пока не подготовим их полностью", - заявил Пригожин.

По его словам, ЧВК Вагнер "в целом, выполнила свою историческую миссию", но будет и дальше воевать.

Он говорит, что "идет кровавейшая битва", украинский спецназ "наступает на фоне дефицита снарядов у ЧВК", из-за чего "Вагнеру" "нечем уничтожать артиллерию противника".

Напомним, ещё в середине марта Пригожин прогнозировал контрнаступление на Бахмут 80-тысячной группировки ВСУ, которая якобы была сосредоточена на данном направлении. Но до сих пор никакого контрнаступления украинские войска в районе Бахмута не предпринимали.

Он также говорил, что контрнаступление ВСУ - это "лучший сценарий" для России.