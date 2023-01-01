Американский Институт изучения войны (ISW) обратил внимание на заявление главы украинской военной разведки Кирилла Буданова о том, что россияне испытывают дефицит артиллерийских снарядов, а ситуация на фронте зашла в тупик.

Об этом говорится на сайте ISW, в последней аналитической сводке за 2022 год.

Как сказал Буданов в эфире телемарафона, сейчас россияне выстреливают в сутки около 20 тысяч снарядов, тогда как на пике несколько месяцев назад расходовали около 60 тысяч в сутки. По словам главы ГУР, Россия даже "вытянула все остатки боеприпасов" с военных складов Беларуси.

Опираясь на эти слова, ISW высказывает предположение, что дефицит снарядов может помешать россиянам в ближайшее время организовать серьезное наступление на каком-либо участке фронта.

"ISW считает, что трудности с боеприпасами, вероятно, отчасти помешают российским силам в ближайшее время поддерживать высокую интенсивность операций в районе Бахмута", - говорится в сводке.

"Исчерпание запасов артиллерийских боеприпасов у России, вероятно, повлияет на ее способность поддерживать высокий темп операций и в других местах в Украине. Заявление Украины, что россияне уже исчерпали запасы боеприпасов в Беларуси - это дополнительный индикатор того, что новое крупномасштабное наступление россиян из Беларуси в ближайшие месяцы маловероятно", - продолжили аналитики ISW.

Напомним, по прогнозу Financial Times, война в Украине будет длиться на протяжении всего 2023 года.

Как пишет El Pais, война в Украине показала неготовность Запада к ведению длительных боевых действий.

Тем временем война в Украине продолжается уже 312-й день. "Страна" следит за новостями 1 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 311-го дня войны. В канун Нового года Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. По данным руководства ВСУ, из более чем 20 крылатых ракет разных типов удалось сбить шесть над Киевской областью, пять над Житомирской и одну над Хмельницкой. Противник также продолжил наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях. Между тем все чаще говорят о новом витке эскалации и попытке масштабного наступления РФ в ближайшее время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.