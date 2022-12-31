Британское издание Financial Times в традиционном "параде прогнозов" своих авторов накануне Нового года предсказывает продолжение войны в Украине в течение всего 2023 года.

По мнению авторов, замораживание конфликта в нынешних условиях не удовлетворит ни Россию, ни Украину. При этом президент Украины Владимир Зеленский ожидает поставок современного западного оружия, а Владимир Путин "пытается перегруппироваться", пишет FT.

Кроме того, по прогнозам издания, Европу уже в ближайшие месяцы могут ожидать веерные отключения электричества. А зима 2023-2024 может стать для европейских государств одной из самых тяжелых, так как страны не смогут заполнить свои газовые хранилища на фоне топливного кризиса из-за российско-украинской войны.

В Великобритании, по мнению редакции FT, пост главы правительства сохранит за собой Риши Сунак. А в США Джо Байден выдвинет свою кандидатуру на следующие выборы главы государства. В то же время его предполагаемому основному конкуренту — Дональду Трампу — предъявят обвинения в нарушении законодательства и препятствовании утверждению итогов предыдущих президентских выборов в 2020 году.

Также в прогнозе заявляется, что Реджеп Эрдоган с большой долей вероятности останется править Турцией по итогам намеченных президентских выборов.

Financial Times спрогнозировала и дальнейшее развитие конфликта между Китаем и Тайванем. По прогнозу издания, в 2023 году он не перерастет в открытые военные действия, но такой сценарий может воплотиться в жизнь несколькими годами позже.

Ранее в Кремле намекнули на намерение Москвы победить в текущей войне до выборов 2024 года. При этом прямо на боевые действия в Украине не указывается.

Также мы писали о том, что глава украинской разведки Кирилл Буданов, давая сегодня прогноз на следующий год, пообещал "хорошие новости" для украинцев ближе к середине года или во второй его половине.

Война в Украине продолжается уже 311-й день. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 310-го дня войны. Генштаб сообщил о последствиях позавчерашних обстрелов Украины. Арестович заявил, что РФ отправляет на Бахмут "непрекращающиеся волны пехоты". Путин и Си Цзиньпин по закрытой видеосвязи провели встречу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.