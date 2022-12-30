61,8% опрошенных украинцев считают, что с Россией не нужно идти на компромиссы ради мира и что война может закончиться только в случае победы.

Об этом свидетельствуют данные совместного опроса центра Разумкова и Деминициатив.

25,9% опрошенных готовы идти на уступки ради мира. При этом процент готовых идти на компромисс в декабре увеличился в сравнении с октябрем на 4%, а процент сторонников войны до победы уменьшился на 5%.

50,1% украинцев считают, что руководство Украины должно продолжать войну даже если западная поддержка уменьшится, 14% согласны на решение заморозить конфликт при таком сценарии, 11% - начать переговоры с РФ, 23,9% - затруднились с ответом.

Больше всего готовы воевать даже без западной помощи на западе (61%), меньше всего - на юге (26%).

При этом, 93% украинцев верят в победу Украины в войне.

54% видят победу в изгнании РФ и возвращение территорий по состоянию на январь 2022-го. 22% видят победу в уничтожении российской армии и развале РФ изнутри.

Уступить территории согласны около 18%. Из них 8% готовы отдать РФ Крым, 6,2% - территории, которые Украина не контролировала до 24 февраля, а 3,3% - территории, захваченные на данный момент.

Ранее мы писали, что по результатам опроса группы "Рейтинг" большинство украинцев считает, что победой Украины в войне будет освобождение всей территории страны в границах 1991 года, включая Крым и Донбасс.

Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.