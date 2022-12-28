С начала войны в Украине погибли почти семь тысяч мирных жителей.

Об этом сообщает Управление ООН по правам человека в Твиттере.

Согласно его информации, с 24 февраля погибли 6 884 гражданских лица и 10 947 были ранены. Среди погибших 429 детей: 175 девочек, 216 мальчиков, а также 38 детей, пол которых пока не удалось установить. Среди раненых 800 детей.

Реальное количество случаев гибели или ранения гражданских лиц значительно выше, отмечают в ООН.

Ранее "Страна" писала, что 4,7 миллиона спасающихся от войны украинцев получили в ЕС статус временной защиты.

Война в Украине продолжается уже 307-й день. "Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 306-го дня войны. Под удар снова попал военный аэродром РФ "Энгельс". В России заявили, что в результате погибли трое военных, а причиной назвали падение обломков сбитого БПЛА. В ВСУ вчера объяснили, что раздача повесток в общественных местах возобновилась потому, что по домашним адресам люди не открывают двери. А глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет Крым комбинированным путем - военной силой и дипломатией.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.