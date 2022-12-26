Убежища в ЕС в 2022 году попросили вдвое больше людей, чем годом ранее.

Об этом сообщила исполнительный директор Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA) Нина Грегори в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Она сказала, что за первые 10 месяцев текущего года в странах Евросоюза было подано почти 800 таких прошений об убежище. Это не считая 4,7 млн спасающихся от войны украинцев, которые получили в ЕС статус временной защиты.

Помимо этого, увеличилось и число нелегальных переходов границ ЕС - на 70% по сравнению с прошлым годом. Самый большой поток беженцев был зафиксирован на Балканах, а также на маршрутах, пролегающих через восточное и центральное Средиземноморье.

Ранее мы писали о том, что Молдова временно упростила правила въезда для украинцев.

Тем временем тысячи украинских беженцев "останутся в Берлине на долгие годы". Такой прогноз в интервью DPA сделал сенатор по городскому развитию Берлина Андреас Гайзель. Вместе с тем, как писала "Страна", в Германии, куда прибыли 600 тысяч украинцев трудоспособного возраста, заявили, что только один из четырех украинских беженцев может найти работу.