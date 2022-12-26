Тысячи украинских беженцев "останутся в Берлине на долгие годы". Такой прогноз в интервью DPA сделал сенатор по городскому развитию Берлина Андреас Гайзель.

"Как и когда закончится война в Украине и каковы будут последствия для людей, приехавших в Берлин - эти вопросы остаются спекуляциями. Если предположить, что из примерно 100 000 беженцев более 80 000 подали заявления на долгосрочное проживание, то ясно предвидится, что большая часть людей останется в Берлине на годы и не вернется на свою разрушенную родину", - добавил он.

Он привел пример своего сотрудника, который приехал из Югославии в 90-х.

"Его мать сказала ему тогда: "Мы здесь всего на несколько месяцев, а потом вернемся". Сегодня он немец и работает в администрации Сената", - заявил он, сделав вывод, что подобная история может повториться.

В связи с этим в Берлине следует развивать жилищное строительство. Гайзель, который является членом СДПГ, заявил, что в ХДС также согласны с этим.

"Напряженный рынок жилья в Берлине в основном связан с его дефицитом. А нынешнее количество беженцев еще больше увеличивает потребность", - добавил он, заявив, что строительством модульных домов для беженцев вопрос не решить.

Как писала "Страна", в Германии только один из четырех украинских беженцев может найти работу.

Тем временем война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 305-го дня войны. Россияне пытаются вести наступательные действия на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и стремятся улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Также они перебрасывают резервы на Бердянск и Мелитополь.

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