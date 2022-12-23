Германия с начала полномасштабного российского вторжения в Украину приняла около 600 тысяч украинских беженцев трудоспособного возраста, однако найти работу там смогли лишь 142 тысячи украинцев.

Об этом сообщило посольство Германии в Украине изданию LIGA.net.

Основная причина, по которой украинцам в Германии трудно найти работу - незнание языка. Еще одним препятствием для трудоустройства украинцев в Германии является признание профессиональных квалификаций, особенно учителей и врачей.

Кроме того, вопрос ухода за детьми также играет важную роль при приеме на работу. Травматический опыт войны или психические нагрузки также могут помешать трудоустройству.

Всего в Германии по состоянию на 6 декабря находилось 1,037 млн беженцев из Украины, из которых более 988 тысяч подали заявки на временную защиту.

Среди них: 420 тысяч - женщины в возрасте от 18 до 63 лет (41%), 354 тысяч - дети (34%), 177 тысяч - мужчины в возрасте от 18 до 63 лет (17%), 82 тысяч - взрослые в возрасте от 64 лет (8%).

Все беженцы из Украины, которые в этом нуждаются, могут получать в Германии государственную поддержку в виде жилья, питания, медицинского страхования и ежемесячного денежного содержания. Ранее "Страна" писала, что украинских беженцев в Германии намерены селить в специальные контейнеры.

Также Германия прогнозирует увеличение числа украинских беженцев после наступления морозов. В Европе зимой ждут сотни тысяч новых украинских беженцев.

Тем временем война в Украине продолжается уже 303-й день. "Страна" следит за новостями 23 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 302-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили атаки россиян в Луганской и Донецкой областях. Начальник российского генштаба Валерий Герасимов заявил, что РФ сосредоточила основные усилия своих войск на захвате всей территории Донецкой области. Американская газета The New York Times написала, что на фронте в Украине "маячит перспектива тупиковой ситуации".

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