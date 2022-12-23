Вице-премьер Ирина Верещук заявила о том, что сейчас массовые проверки мест проживания ВПЛ не ко времени.

Как сообщает телеграм-канал Минреинтеграции, об этом она сказала на совещании, посвященном защите прав внутренних переселенцев.

В частности, на совещании речь шла о недопущении дискриминационной практики проведения выборочных проверок местожительства ВПЛ.

"Не можем допустить, чтобы люди, остро нуждающиеся в денежной помощи, находились под проверками или ошибочно этой помощи лишились. Сейчас, когда раздаются воздушные тревоги, проблемы с электричеством и связью, люди не должны стоять в очереди в органах соцзащиты, чтобы подтвердить актуальность указанного места жительства. Должны четко определить основания, по которым допускается проведение проверок", – подчеркнула чиновник.

По результатам совещания решено проводить проверки мест проживания ВПЛ исключительно в случаях обращения правоохранительных органов в органы соцзащиты населения при наличии подозрения неправомерного получения помощи.

Во всех остальных случаях проведение выборочных проверок мест обитания внутренних переселенцев не допускается, заверила глава Минреинтеграции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023 году внутренние переселенцы продолжат автоматически получать помощь на проживание.

Также сообщалось, что в некоторых областях Украины уже закончились места для размещения внутренних беженцев. Наибольшее количество свободных мест в Закарпатской области - более 11 тысяч.