Ирина Верещук. Фото: t.me/vereshchuk_iryna

Вице-премьер Ирина Верещук заявила о том, что сейчас массовые проверки мест проживания ВПЛ не ко времени.

Как сообщает телеграм-канал Минреинтеграции, об этом она сказала на совещании, посвященном защите прав внутренних переселенцев.

В частности, на совещании речь шла о недопущении дискриминационной практики проведения выборочных проверок местожительства ВПЛ.

"Не можем допустить, чтобы люди, остро нуждающиеся в денежной помощи, находились под проверками или ошибочно этой помощи лишились. Сейчас, когда раздаются воздушные тревоги, проблемы с электричеством и связью, люди не должны стоять в очереди в органах соцзащиты, чтобы подтвердить актуальность указанного места жительства. Должны четко определить основания, по которым допускается проведение проверок", – подчеркнула чиновник.

По результатам совещания решено проводить проверки мест проживания ВПЛ исключительно в случаях обращения правоохранительных органов в органы соцзащиты населения при наличии подозрения неправомерного получения помощи.

Во всех остальных случаях проведение выборочных проверок мест обитания внутренних переселенцев не допускается, заверила глава Минреинтеграции.

Скриншот из Телеграм Минреинтеграции

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023 году внутренние переселенцы продолжат автоматически получать помощь на проживание.

Также сообщалось, что в некоторых областях Украины уже закончились места для размещения внутренних беженцев. Наибольшее количество свободных мест в Закарпатской области - более 11 тысяч.

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