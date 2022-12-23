В 2023 году внутренние переселенцы продолжат автоматически получать помощь на проживание.

Об этом заявила глава Минреинтергации Ирина Верещук.

"Хочу успокоить всех переселенцев: не нужно после 1 января обращаться в органы соцзащиты или ЦНАПы для возобновления выплат. Вы по-прежнему будете получать помощь от государства", - сообщила Верещук.

Напомним, что в некоторых областях Украины уже закончились места для размещения внутренних беженцев. Наибольшее количество свободных мест в Закарпатской области - более 11 тыс.

Также мы сообщали, что теперь через приложение "Дия" можно сменить адрес регистрации внутренне перемещённых лиц (ВПЛ).

Война в Украине продолжается уже 303-й день. "Страна" следит за новостями 23 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 302-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили атаки россиян в Луганской и Донецкой областях. Начальник российского генштаба Валерий Герасимов заявил, что РФ сосредоточила основные усилия своих войск на захвате всей территории Донецкой области. Американская газета The New York Times написала, что на фронте в Украине "маячит перспектива тупиковой ситуации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала об итогах визита Зеленского в США.