Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина прошла половину пути к победе и впереди ее ждет самый трудный отрезок.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украиной - ликвидация государственности, уничтожение украинцев как нации. Время максимального сосредоточения - мы прошли половину пути к Победе. Но впереди самый тяжелый отрезок - окончательно выбросить агрессора с нашей земли и наказать за преступления", - написал Данилов.

Ранее мы BBC описала пять сценариев для Украины на 2023 год. Эксперты полагают, что ситуация в Украине в следующем году может развиваться по-разному. При этом некоторые из них считают, что Украина сможет отвоевать все свои земли уже к весне, другие полагают, что война будет затяжной.

Также сообщалось, что на днях Данилов заявил, что ближайшие два-три месяца войны могут стать решающими, и объяснил почему.

Война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.