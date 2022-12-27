Ситуация в Украине в 2023 году может развиваться по разным сценариям, полагают эксперты. При этом некоторые из них считают, что Украина сможет отвоевать все свои земли уже к весне, другие полагают, что война будет затяжной.

Об этом говорится в материале BBC, обнародованном на сайте издания во вторник, 27 декабря.

BBC выделяет 5 сценариев развития ситуации (все эти варианты представляют разные эксперты, опрошенные журналистами):

1. Весеннее наступление России станет ключевым фактором этой войны.

"Путин признал, что около 50 000 новомобилизованных военнослужащих уже находятся на фронте; остальные 250 000 только что мобилизованных готовятся к следующему году. Нет возможности ни для чего, кроме новой войны, пока судьба этих новых русских сил не решится на поле боя", - заявляет Майкл Кларк, заместитель директора Института стратегических исследований.

Также Кларк не исключает украинских наступлений под Сватово и Кременной, где ВСУ могут готовиться к крупному прорыву.

2. Украина отвоюет все свои земли не позднее весны 2023 года.

Такой прогноз сделал российский оппозиционер Андрей Пионтковский.

Основные факторы этой победы - решимость Украины и Запада.

Но конечный результат будет зависеть от того, как быстро НАТО сможет предоставить "новый революционный пакет боевых средств нападения" - танки, самолеты, ракеты дальнего радиуса действия.

Отметим, что пока США отказываются предоставлять Украине все эти вооружения.

Ключевым объектом украинского наступления Пионтковский считает Мелитополь.

3. Война будет затяжной, и ключ к ее окончанию - в смене позиции российских элит.

Так полагает Барбара Занчетта из департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона.

Она сравнивает войну в Украине с Вьетнамом и Афганистаном, где СССР и США допустили аналогичные России просчеты, недооценив уровень сопротивления местного населения и внешней помощи.

"Внутриполитические условия в стране, которая просчиталась, изменились, сделав выход - "почетный" или нет - единственно возможным вариантом. Однако это может произойти только в том случае, если Запад будет твердо поддерживать Украину", - говорит Занчетта.

По ее мнению, весь следующий год предстоит "затяжная политическая, экономическая и военная битва решимости".

4. К январю Украина может начать завершающую фазу кампании по освобождению Крыма.

Так считает Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе.

"Все подходы к Крыму теперь находятся в пределах досягаемости украинских систем вооружения", - заявил он.

"К концу 2023 года Крым будет полностью восстановлен под украинским контролем и суверенитетом, хотя может быть какое-то соглашение, которое позволит России постепенно сворачивать часть своего военно-морского присутствия в Севастополе", - полагает Ходжес.

5. Израильский военный эксперт Давид Гендельман прогнозов не дает, но рассуждает о том, чего хочет добиться каждая из сторон.

Новые мобилизованные "дают русским возможность перейти в наступление" на Донбассе. При этом крупный прорыв России где-то еще - например, наступление с юга на Павлоград для окружения украинских сил на Донбассе - маловероятен.

"Более вероятно продолжение существующей тактики - медленное перемалывание украинских сил на узких направлениях и медленное продвижение, как на Бахмутском и Авдеевском направлениях, с аналогичной тактикой в направлении Сватово-Кременной", - пишет Гендельман.

Также продолжатся атаки РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру - как часть стратегии войны на истощение.

Для ВСУ, которые также смогли высвободить часть сил из-под Херсона, наиболее стратегически ценным направлением является юг, на Мелитополь или Бердянск, с целью перерезать материковый коридор России в Крым: "Это была бы крупная украинская победа, и именно поэтому русские укрепляют Мелитополь".

Другой вариант для Украины — Сватово: "успех там поставил бы под угрозу весь северный фланг всей российской линии фронта".

Но пока большой вопрос в том, сколько украинских сил сейчас свободно и готово к наступлению, сколько новых резервных бригад и корпусов, которые строятся, будут готовы через один, два или три месяца - включая живую силу, бронетехнику и тяжелое вооружение.

"После того, как грязь замерзнет, мы получим ответ на этот вопрос. И этот ответ немного приблизит нас к ответу на вопрос, чем это закончится", - резюмирует эксперт.

Напомним, ранее FT написала о "пяти уроках", которые можно вынести из вторжения РФ в Украину.

Также WSJ назвала шесть факторов, которые определят ход войны зимой.