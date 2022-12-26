Важным выводом из вторжения России в Украину является то, что "большая война вернулась", а вместе с ней и потребность в том, чтобы страны располагали промышленными мощностями и огромными запасами оружия для поддержки интенсивных боевых действий.

Об этом пишет газета Financial Times.

Газета публикует "5 уроков", которые можно вынести из вторжения России в Украину:

"Большая война вернулась", а вместе с ней необходимость стран располагать промышленными мощностями и огромными запасами оружия.



"Стратегическая глубина" поставок оружия. Украине уже направили военную помощь на сумму более 40 миллиардов долларов. Издание напоминает, что США также отправят свою систему противовоздушной обороны Patriot, которая является частью нового пакета военной помощи.



Качество важнее количества. Хорошая логистика, большое количество войск и соответствующая военная техника "ничего не стоят, если разведка, лидерство - неадекватны".



В то же время российские войска продолжают демонстрировать "низкий моральный дух и слабые стандарты общевойсковой тактики и лидерства на поле боя", пишет газета, ссылаясь на Бена Барри, бывшего бригадного генерала британской армии, который сейчас работает в аналитическом центре Международного института стратегических исследований.



Пытаясь исправить это, в октябре Путин назначил генерала Сергея Суровикина командующим российскими войсками в Украине. Суровикин укрепил линию фронта России рекрутами из недавнего набора около 300 000 солдат. Ему также удалось успешно отступить из стратегически важного южного города Херсона, где войска РФ находились под угрозой захвата, пишет FT.



"Эти более сильные оборонительные позиции снижают шансы на успешное зимнее контрнаступление Украины, которое может отрезать сухопутный коридор, тянущийся вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с Крымом, хотя западные военные аналитики все еще считают прорыв возможным", - говорится в статье.



Важность гражданского населения в поддержке военных действий. Повара, хакеры, волонтеры простые люди - все они часть большого механизма.



Газета тут привела данные октябрьского опроса Gallup, который показал, что 70% украинцев хотели бы продолжать борьбу до победы, а более 90% верили, что победа означала возвращение всех территорий, захваченных Россией, включая Крым.



Война ведется на нескольких фронтах, а не только с помощью танков, ракет и пушек - это последний, и возможно, самый важный урок, пишет газета.

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