С начала войны полиция зарегистрировала в Украине на 12% меньше преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Количество смертельных ДТП снизилось на 17%.

Такие цифры приводит глава Нацполиции Игорь Клименко в телеграм-канале правоохранителей.

"Национальная полиция Украины за 10 месяцев полномасштабной войны зарегистрировала около 261 тысячи преступлений. Это на 12% меньше по сравнению с прошлым годом. Относительно почти 126 тысяч уголовных правонарушений доложено о подозрениях лицам, их совершившим", - пишет Клименко.

Кроме того, за 10 месяцев в Украине было зарегистрировано 97 тысяч ДТП. В целом количество аварий снизилось в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом.

"Стало меньше на 17% смертей на дорогах - 2438 человек погибли в результате ДТП", - отметил Клименко.

Ранее мы писали, что украинских водителей собираются обязать подтверждать права каждые 10-15 лет.

Также сообщалось, как киевлянин прыгал по крышам авто, чтобы наказать водителей за неправильную парковку.

"Страна" следит за новостями 25 декабря в своем онлайне.

Главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.