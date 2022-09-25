В столице Украины местный житель прыгал по крышам автомобилей, потому что ему не понравилось, как они припаркованы.

Об этом сообщает в Telegram патрульная полиция Киева.

"В столичную полицию поступило сообщение о том, что на улице Романа Ратушного неизвестный мужчина прыгает по крышам автомобилей. Заявитель представил его детальное описание. Патрульные обследовали прилегающую территорию и уже через 20 минут обнаружили похожего по описанию мужчину и задержали его. Свою причастность к произошедшему гражданин не отрицал. По его словам , он обнаружил автомобили, которые, по его мнению, припарковались с нарушением и решил таким образом научить водителей правильно это делать", - говорится в сообщении.

Патрульные не выявили нарушений правил парковки у водителей поврежденных транспортных средств и вызвали на место следственно-оперативную группу Соломенского района для предоставления правовой квалификации действиям задержанного.

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