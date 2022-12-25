Американский предприниматель и филантроп Билл Гейтс в традиционном письме по итогам уходящего года рассказал, как пандемия, изменения климата и война в Украине повлияли на глобальную экономику.

Об этом один из создателей компании Microsoft написал в своем блоге.

"...С 2000 года, когда был основан фонд, детская смертность сократилась вдвое. К сожалению, недавние события замедляют и даже обращают вспять этот прогресс. Пандемия COVID-19 привела к гибели миллионов людей и серьезно подорвала усилия по иммунизации детей. Война России с Украиной причиняет ужасные страдания Восточной Европе и приводит к росту цен на продукты питания и энергоносители во всем мире. Богатые страны сокращают иностранную помощь отчасти потому, что им нужно больше тратить на армию, субсидии на электроэнергию и поддержку беженцев, перемещенных в результате войны. Инфляция растет, а экономический рост замедляется", пишет Гейтс.

"Изменение климата приводит к более частым экстремальным погодным явлениям. В Соединенных Штатах наша политика более поляризована, чем когда-либо. В моей жизни единственным другим периодом, который ощущался таким бурным, были 1960-е годы", признался Гейтс.

Ранее "Страна" сообщала, что Билл Гейтс передаст практически все свое состояние на благотворительность, а также о том, как после обвинений в измене Гейтс ушел из Microsoft и может потерять большую часть активов.