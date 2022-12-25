Американский предприниматель и филантроп Билл Гейтс в традиционном письме по итогам года затронул не только глобальные вызовы, которые привели к ухудшению мировой экономики, но и рассказал об очередных переменах на личном фронте после развода.

Об этом один из создателей компании Microsoft сообщил в своем блоге.

"В октябре мне исполнилось 67 лет. Трудно поверить, что я такой старый - в Америке большинство людей моего возраста на пенсии!", пишет Гейтс.

"...я не буду замедляться в ближайшее время. Я все ещё на полной скорости работаю над проектом, который начал более двух десятилетий назад, и который заключается в том, чтобы отдать подавляющую часть моих ресурсов обществу. Хотя меня не волнует, какое место я занимаю в списке самых богатых людей мира, я знаю, что, если я преуспею в благотворительности, я упаду и, в конце концов, вообще выпаду из списка", утверждает Гейтс.

"Я всегда рассматривал свою благотворительность как способ уменьшить ужасное неравенство, которое я вижу во всем мире. Я также чувствую ответственность вернуть свое богатство обществу таким образом, чтобы принести наибольшую пользу большинству людей. Но недавно я начал смотреть на мир через новую призму, когда моя старшая дочь сообщила мне невероятную новость о том, что в следующем году я стану дедушкой", признался предприниматель.

В ноябре этого года 26-летняя дочь Гейтса сообщила, что беременна.

"Простое написание этой фразы «Я стану дедушкой в ​​следующем году» вызывает у меня эмоции. И эта мысль придает новое измерение моей работе. Когда я думаю о мире, в котором родится мой внук, меня больше, чем когда-либо, вдохновляет помочь всем детям и внукам получить шанс выжить и процветать", пишет крупнейший акционер Microsoft.

"Я делаю почти всю свою работу через Фонд Гейтса, хотя большая часть моих усилий по климату и чистой энергии размещена в Breakthrough Energy, и я отдельно финансирую исследования болезни Альцгеймера. Глобальное здравоохранение находится в центре внимания фонда, потому что это худшее неравенство на планете, и это решаемая проблема. Более двух десятилетий назад Мелинда (бывшая жена Билла Гейтса - Ред.) и я были потрясены, узнав, как мало денег и усилий было вложено в спасение жизней детей в бедных странах, и мы подумали, что мир должен делать больше", сообщил филантроп.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс - вторая по объему благотворительная организация в мире с пожертвованиями почти на $70 млрд. С 1994 года через этот фонд Гейтс пожертвовал более $50 млрд на искоренение болезней, распространение образования и продвижение гендерного равенства.

"Со своей стороны, Фонд Гейтса вкладывает гораздо больше денег в те области, где мы работаем. В июле мы объявили, что намерены увеличить наши расходы вдвое, с почти 6 миллиардов долларов в год до COVID до 9 миллиардов долларов в год к 2026 году. Чтобы сделать это увеличение расходов возможным, я перечислил 20 миллиардов долларов в пожертвования фонда. Мы знаем, что сохраним те же приоритеты, и в наших недавних обзорах стратегии мы выделили около половины увеличения. Мы выделим другую половину в будущих обзорах, чтобы мы могли оставаться гибкими, направляя дополнительные деньги в области, в которых больше всего нуждаются, в течение следующих нескольких лет", заявил Гейтс.

"Наше секретное оружие, которое вовсе не должно быть секретом, - невероятная щедрость Уоррена Баффета. С 2006 года его пожертвования фонду составили около 45 миллиардов долларов, если учесть рост стоимости акций Berkshire Hathaway после их передачи. Я считаю, что это самый большой подарок из когда-либо сделанных, и мысли о нем наполняют меня благоговением и благодарностью, а также чувством ответственности за то, чтобы он был потрачен с пользой", заключил предприниматель.

Ранее "Страна" сообщала, что Билл Гейтс предрек новую пандемию в ближайшие 20 лет.