В Кремле намекнули на намерение Москвы победить в текущей войне до выборов 2024 года. При этом прямо на боевые действия в Украине не указывается.

Об этом намерении заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Главное будет - это наши дела, с которыми мы начали сталкиваться в этом году и которые нужно завершить на 100% эффективно и победоносно", - цитируют Пескова российские СМИ.

Ранее заместитель главы Минобороны Украины Владимир Гаврилов заявлял, что боевые действия могут закончиться до конца весны. А Крым Украина сможет вернуть до конца 2023 года.

При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война может закончился ещё до того, как ВСУ освободят все территории.

В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал "мечтой" прогноз замминистра обороны Владимира Гаврилова о том, что война окончится уже весной.

Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.