Самым главным результатом для России войны в Украине стал запуск воды в Крым по Северо-крымскому каналу, считают жители РФ.

Наиболее значимым итогом "спецоперации" это событие назвали 83% опрошенных россиян.

Опрос под названием "Десять месяцев СВО: оценка результатов" проводил ВЦИОМ.

Другими значимыми событиями года для жителей РФ стали:

для 79% - завершение "освобождения" "ЛНР", "освобождение" значительной части "ДНР";

для 78% - консолидация российского общества на фоне поддержки гражданами российских солдат и офицеров;

для 75% - изменение статуса Азовского моря (ставшего "внутренним водоемом России");

Вхождение в состав России четырех новых регионов – "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей - назвали значимым 73% респондентов.

Ранее "Страна" приводила результаты опроса, по которому 86% граждан Украины считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась. При этом 74% опрошенных заявили, что почувствовали ухудшение ситуации лично на себе.

Также мы сообщали, что 30% россиян считают, что "боевые действия в Украине" нужно "остановить как можно скорее". Еще 13% затруднились ответить; 57% опрошенных считают, что войну нужно продолжать.