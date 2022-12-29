Деэскалацией на данном этапе закончилось длившееся почти месяц резкое обострение на Балканах, которое чуть не привело к войне между Сербией и Косово - населенной преимущественно албанцами частью территории Сербии, которая 15 лет назад провозгласила независимость (но признали ее в мире лишь частично). Однако, говорят эксперты, в регионе в любой момент может полыхнуть снова.

Президент Сербии Александар Вучич вчера обратился к сербам в Косово и Метохии с просьбой демонтировать баррикады, которые те построили на трассах на севере края после того, как косовская полиция в декабре задержала на севере нескольких сербских полицейских, обвинив их в терроризме и военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов.

Сербская армия была приведена, как заявил министр обороны, к "самому высокому уровню боеготовности" после нескольких недель эскалации напряженности между Сербией и Косово, Вучич заявлял, что примет все меры для "защиты сербского народа".

Отношения между Белградом и Приштиной снова накалились после сообщений в СМИ о том, что Приштина готовит "нападение" на районы проживания этнических сербов на севере Косово. Правительство в Приштине в свою очередь обвиняло сербов в "разжигании".

Большой войны здесь не было с 1999 года - со времен натовских бомбежек Югославии, после которых контроль над Косово перешел к международным силам.

Выясняли, что происходит на Балканах и сохраняется ли угроза новой войны в Европе.

Баррикады и полная боеготовность

В этот раз эскалация выглядела серьезнее предыдущих - впервые в состояние повышенной боеготовности приведена не только армия Сербии, но также МВД, включая жандармерию, специальное антитеррористическое подразделение и полицейскую бригаду. Они были переданы в подчинение начальнику генерального штаба армии.

На прошлой неделе премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что "мы действительно находимся на грани вооруженного конфликта", и обвинила Приштину в односторонних действиях.

10 декабря, после ареста бывшего офицера полиции, которого в Косово обвинили в нападении на военных, этнические сербы на севере края начали устанавливать блокпосты.

Когда премьер-министр Косова Албин Курти призвал их демонтировать, начались многотысячные протесты. Курти обвинили в открытых угрозах, Белград попросил миссию НАТО допустить сербские силы в этот район, но альянс отказался, вместо этого усилив собственное присутствие в этом районе.

Этому предшествовало массовое увольнение этнических сербов из полиции Косова в ноябре - они воспротивились планам заменить сербские автомобильные номерные знаки на местные. При посредничестве ЕС удалось достичь соглашения, в результате которого Косово отказалось от обещанных штрафов за сербские номера, а Сербия согласилась прекратить регистрацию новых автомашин в Косово.

А на днях Сербия перебросила новые войска к границе с Косово. Косоваров обвиняли в нападении на этнических сербов, но косовские власти отвергли эти заявления.

НАТО, чьи миротворцы все еще находятся в Косово, призвала обе стороны избегать провокаций.

"Декабрьское обострение обозначило самое высокое поднятие ставок и максимальный уровень боеготовности. Это не значило, что Сербия готова односторонне начать боевые действия или вторжение, но, как заявлял министр иностранных дел и вице-премьер Сербии Ивица Дачич, цитирую: "Белград сделает все ради мира, продолжения диалога, но если дойдет до физического нападения, убийства сербов, погромов, а международная миссия под эгидой НАТО в Косово KFOR не пожелает вмешаться и выполнить свои обязанности в соответствии с резолюцией СБ ООН 1244, Сербия будет вынуждена это сделать", - говорит "Стране" эксперт по постюгославскому пространству, историк-сербист и журналист, живущий в Белграде Сергей Белоус.

Есть мнение, что ключевым в перманентной напряженности между Косово и Сербией является внешний фактор.

"Главная задача администрации Байдена - закончить начатое в 1999 году администрацией Клинтона, добиться так называемого "взаимного признания" между Приштиной и Белградом. То есть, признания независимости Косово, на что нынешние сербские власти никогда не пойдут", - считает Сергей Белоус.

Отметим, что ранее признание Косово как условие членства Сербии в ЕС выдвигал канцлер Германии Олаф Шольц. При этом Вучич с таким условием не согласился.

"Ослабить сербский фактор"

Нынешняя ситуация стала логическим развитием всех прошедших волн обострения эскалации за последние полтора года, говорят эксперты.

"Конечной целью является полное вытеснение государственных институтов Сербии из Косово, зачистка какого-либо её присутствия и влияния в крае. Сейчас Сербия сохраняет некоторое влияние на территориях, где компактно проживают сербы (на севере Косово их абсолютное большинство и в анклавах южнее от реки Ибр), лишь в сферах образования и медицины. Все другие рычаги она потеряла - в результате Брюссельских соглашений от 2013-го года, которые Белграду пришлось принять под жесточайшим давлением ЕС и США", - говорит Белоус.

Албанцы же этими соглашениями обязались сформировать так называемое Сообщество сербских муниципалитетов, но с тех пор прошло уже почти девять лет и оно до сих пор не сформировано.

"Более того, сейчас так же упорно отказываются это делать представители партии "Самоопределение", которую возглавляет нынешний косовский премьер Альбин Курти. Хотя это был ключевой пункт Брюссельских соглашений. То есть, сербы за все эти годы уступок не получили абсолютно ничего взамен. При всем этом от Белграда требуют шаг за шагом отказаться от ряда элементов своего присутствия в Косово", - считает Белоус.

Балканский тупик

Сейчас ситуация дошла до тупиковой точки, потому что все другие вопросы были урегулированы условно компромиссным образом.

"Условно, потому что Сербия ради сохранения мира снова пошла на уступки: потеряла, например, право выпускать новые автомобильные номера с инициалами косовских городов. Только после этого албанцы "великодушно" согласились, что будут терпеть уже выпущенные номера с данными инициалами. Имеются в виду номера с инициалами городов в Косово и Метохии, которые выпускаются в Сербии. Сербы, находясь в крайне невыгодной геополитической позиции - идут на уступки, соглашаются на разные формы компромисса", - объясняет Белоус.

Но на самом деле весь диалог, который идет между Приштиной и Белградом под эгидой Евросоюза - это лишь перманентное навязывание одного единственного условия: так называемого "взаимного признания", а точнее - признание Сербией независимости Косово, считает Белоус.

"В сухом остатке - имеем категорический ультиматум, который навязывается Белграду при полной поддержке Запада, о том, что Сербия должна признать "Республику Косово" и позволить ей войти в ООН. Нынешняя политическая конфигурация в Белграде во главе с Александром Вучичем и его Сербской прогрессивной партией, а также его коалиционным партнером Ивицей Дачичем с его Сербской социалистической партией - на это ни в коем случае не пойдут. Аналогичную позицию занимает также часть оппозиционных партий Сербии. В целом в сербском социуме, согласно недавним соцопросам, путь в ЕС через признание Косово поддерживает всего лишь 8% населения", - продолжает эксперт.

Часть экспертов полагает, что в ближайшее время война Балканам не грозит.

"Сербы поддерживают евроинтеграцию (хотя, по опросам, многие и считают шансы на вступление в ЕС равными нулю, - Ред.), а военный конфликт поставит крест на этом процессе. Косово также не заинтересовано в военных действиях. Кроме того, есть фактор НАТО, который остужает даже самые горячие головы. И, наконец, в Сербии осознают, что военные действия приведут к экономическим санкциям, которые нанесут непоправимый ущерб экономике страны. Этот конфликт является лишь очередным в череде напряженностей между Сербией и Косово. Версия о том, что Россия является инициатором этого конфликта, крайне сомнительна и не имеет подтверждения. Эта ситуация не спонтанна, а была прогнозируема, но к военным действиям не приведет, хотя и будет использована политиками в Сербии и Косово в своих интересах", - сказал "Стране" сербский журналист Эдуард Вила.

"Во-первых, войны не будет, потому что Сербия и Косово - кандидаты в ЕС, Сербия сегодня, а Косово хочет уже завтра, и их степень экономической зависимости от Европы несовместима с войной. Во-вторых, потому что Россия не имеет к этому обострению отношения. Это обострение не вслед за Россией, а на фоне России", - пишет российский аналитик Александр Баунов.

Впрочем, накануне российского вторжения в Украину большинство экспертов тоже не верили в возможность большой войны.

Потому многие эксперты сходятся во мнении, что нынешний компромисс скоре всего будет временным, и риски новых обострений остаются.

"Приштина отпустит заключенных и "честно" пообещает больше не преследовать неугодных сербов, а НАТО и страны Запада вновь дадут свою "гарантию", что договоренность будет выполняться - и Белград убедит сербов на севере Косово разобрать баррикады. До следуюшего обострения. Дело в том, что Сербия только проводит модернизацию и расширение своих вооруженных сил, и начинать боевые действия в данный момент для нее совсем не с руки. Косовары же - после объявления полной боеготовности со стороны Сербии поняли, что легкой прогулки на севере Косово им не видать и побоялись отправлять свои вооруженные силы. Так что скорее всего нас ждет ничья и откладывание проблем на потом", - прогнозирует Белоус.