Войска РФ наступают на Лиманском и Бахмутском направлениях, ВСУ ударили по пункту управления россиян - Генштаб
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на вечер субботы, 31 декабря.
Ее Генштаб ВСУ публикует в Facebook.
Основное из вечерней сводки:
- Россияне пытаются наступать на Лиманском и Бахмутском направлении. А также предпринимают попытки улучшить тактическое положение под Купянском и Авдеевкой.
- ВСУ заявили об обстреле ряда населенных пунктов и в частности Дорожнянки в Запорожской области (к югу от Гуляйполя). Отметим, российское минобороны заявило, что захватило Дорожнянку. Украина этого не подтверждает.
- Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения войск РФ и 1 удар по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. При этом подразделения ракетных войск обстреляли два района сосредоточения живой силы и военной техники и пункт управления россиян.
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