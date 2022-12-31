В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на вечер субботы, 31 декабря.

Ее Генштаб ВСУ публикует в Facebook.

Основное из вечерней сводки:

Россияне пытаются наступать на Лиманском и Бахмутском направлении. А также предпринимают попытки улучшить тактическое положение под Купянском и Авдеевкой. ВСУ заявили об обстреле ряда населенных пунктов и в частности Дорожнянки в Запорожской области (к югу от Гуляйполя). Отметим, российское минобороны заявило, что захватило Дорожнянку. Украина этого не подтверждает. Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения войск РФ и 1 удар по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. При этом подразделения ракетных войск обстреляли два района сосредоточения живой силы и военной техники и пункт управления россиян.

Война в Украине продолжается уже 311-й день. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 310-го дня войны. Генштаб сообщил о последствиях позавчерашних обстрелов Украины. Арестович заявил, что РФ отправляет на Бахмут "непрекращающиеся волны пехоты". Путин и Си Цзиньпин по закрытой видеосвязи провели встречу.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.