В Одессе, в отличие от Киева, экстренные отключения света вечером 31 декабря не отменили. Ситуация в энергосистеме региона очень тяжёлая.

Об этом сообщает ДТЭК.

Компания сообщает, что энергетики сейчас пытаются вернуть свет бытовым потребителям.

"Но есть большой риск того, что жители Одесской области останутся без электроснабжения из-за перенапряжения сетей после возвращения света", - говорится в сообщении.

В ДТЭК просят не включать одновременно мощные электроприборы. А также, когда нет света, выключать все приборы из розеток.

"После того, как свет появится - пользуйтесь электроемкими приборами по очереди. Этим вы поможете предотвратить перегрузку сетей и новые аварии на сетях", - добавили в ДТЭК.

Между тем, глава Одесской ОВА Максим Марченко со ссылкой на распоряжение "Укрэнерго" заявил о том, что у всех бытовых потребителей Одесской области в ближайшее время должен появиться свет.

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