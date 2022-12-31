В Киеве и Днепре последний день года начинается с плановых отключений электроэнергии. А в Одессе пока с утра действуют только экстренные.

Об этом сообщает ДТЭК.

Отметим, при экстренных отключениях графики не действуют.

Напомним, вчера губернатор Одесской области обещал отключить свет промышленности, но дать его в дома накануне Нового года.

Также сообщалось, что накануне Киев вернулся к плановым графикам отключений электроэнергии.

Кроме того, мы писали, что в Офисе президента спрогнозировали, будет ли свет в домах украинцев в новогоднюю ночь.

Война в Украине продолжается уже 311-й день. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 310-го дня войны. Генштаб сообщил о последствиях позавчерашних обстрелов Украины. Арестович заявил, что РФ отправляет на Бахмут "непрекращающиеся волны пехоты". Путин и Си Цзиньпин по закрытой видеосвязи провели встречу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.