Отключения света в Украине продолжаются. Фото: pxhere.com

В Киеве и Днепре последний день года начинается с плановых отключений электроэнергии. А в Одессе пока с утра действуют только экстренные.

Об этом сообщает ДТЭК.

Отметим, при экстренных отключениях графики не действуют.

отключения света 31 декабря

отключения света 31 декабря

отключения света 31 декабря

Напомним, вчера губернатор Одесской области обещал отключить свет промышленности, но дать его в дома накануне Нового года.

Также сообщалось, что накануне Киев вернулся к плановым графикам отключений электроэнергии.

Кроме того, мы писали, что в Офисе президента спрогнозировали, будет ли свет в домах украинцев в новогоднюю ночь.

Война в Украине продолжается уже 311-й день. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 310-го дня войны. Генштаб сообщил о последствиях позавчерашних обстрелов Украины. Арестович заявил, что РФ отправляет на Бахмут "непрекращающиеся волны пехоты". Путин и Си Цзиньпин по закрытой видеосвязи провели встречу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.

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