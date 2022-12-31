В ДТЭК рассказали, как отключают свет сегодня в Киеве, Днепре и Одессе
В Киеве и Днепре последний день года начинается с плановых отключений электроэнергии. А в Одессе пока с утра действуют только экстренные.
Об этом сообщает ДТЭК.
Отметим, при экстренных отключениях графики не действуют.
Напомним, вчера губернатор Одесской области обещал отключить свет промышленности, но дать его в дома накануне Нового года.
Также сообщалось, что накануне Киев вернулся к плановым графикам отключений электроэнергии.
Кроме того, мы писали, что в Офисе президента спрогнозировали, будет ли свет в домах украинцев в новогоднюю ночь.
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