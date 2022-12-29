В четверг, 29 декабря, в Николаевской области после удара РФ применили аварийное отключение электроэнергии.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

"Враг атакует. В Николаевской области аварийное отключение электроэнергии. Сохраняем спокойствие! И защитники и энергетики работают!", - сообщает Николаевоблэнерго.

Перед этим сообщали о прилете в Николаевской области. Соцсети публиковали видео дыма на месте прилета в Николаевской области.

Напомним, после массированного ракетного удара по городам Украины без света 90% Львова и почти половина Киева.

Также мы сообщали, что в Одесской области 29 декабря был прилет по объекту энергетики. В регионе идут экстренные отключения света.

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Ранее мы подводили итоги 308-го дня войны. В The New York Times недавно написали, что Украина приближается к возвращению Кременной. В ВСУ вчера заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию и что на этом направлении продолжается работа наших подразделений. Зеленский выступил с посланием к Раде, в котором сказал, что Украина продолжает идти к победе. В Кремле заявили, что не примут никаких планов урегулирования, если они не будет признавать за РФ контроль над оккупированными украинскими территориями.

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