29 декабря 40% киевлян без света после утренней ракетной атаки РФ. Тепло и воду город подает в штатном режиме - кроме домов, где обесточены котельные.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, абоненты остались без света в связи с мерами безопасности, которые предпринимают энергетики во время воздушной тревоги. Сейчас ведутся работы над восстановлением электроснабжения.

Напомним, в Киеве в результате ракетной атаки РФ пострадали три человека, среди них 14-летняя девочка. Обломки сбитой ракеты повредили частные дома, промышленное предприятие и детскую площадку.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 308-го дня войны. В The New York Times недавно написали, что Украина приближается к возвращению Кременной. В ВСУ вчера заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию и что на этом направлении продолжается работа наших подразделений. Зеленский выступил с посланием к Раде, в котором сказал, что Украина продолжает идти к победе. В Кремле заявили, что не примут никаких планов урегулирования, если они не будет признавать за РФ контроль над оккупированными украинскими территориями.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.