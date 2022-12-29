РФ ударила по объекту энергетики в Одесской области. В регионе действуют экстренные отключения света
В Одесской области 29 декабря есть прилет по объекту энергетики. В регионе идут экстренные отключения света.
Об этом заявил губернатор Максим Марченко.
Он добавил, что в небе над регионом сбили 21 ракету. Обломки одной из них попали по жилому дому, но никто не пострадал.
Напомним, также в Киеве обломки сбитой ракеты упали на частный дом и припаркованный рядом автомобиль. Кроме того, в столице повреждены предприятие и детская площадка. Есть пострадавшие.
Тем временем, в Украине продолжается масштабная тревога. Власти регионов советуют зарядить телефоны и запастись водой.
Между тем, Арестович заявил, что сегодня РФ планирует запустить по Украине более 100 ракет в несколько волн.
Уже сообщалось, что над Сумской областью сбита ракета. В Киеве, Полтавской, Житомирской и Одесской областях работает ПВО.
Кроме того, в регионах Украины из-за угрозы ракетных ударов превентивно отключают свет.
Терехов заявил, что по Харькову ударили ракетами. Также во Львове прогремели взрывы. 90% города без света, возможны перебои с водой.
В Офисе президента прокомментировали новую массированную атаку РФ на Украину.
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