В Одесской области 29 декабря есть прилет по объекту энергетики. В регионе идут экстренные отключения света.

Об этом заявил губернатор Максим Марченко.

Он добавил, что в небе над регионом сбили 21 ракету. Обломки одной из них попали по жилому дому, но никто не пострадал.

Напомним, также в Киеве обломки сбитой ракеты упали на частный дом и припаркованный рядом автомобиль. Кроме того, в столице повреждены предприятие и детская площадка. Есть пострадавшие.

Тем временем, в Украине продолжается масштабная тревога. Власти регионов советуют зарядить телефоны и запастись водой.

Между тем, Арестович заявил, что сегодня РФ планирует запустить по Украине более 100 ракет в несколько волн.

Уже сообщалось, что над Сумской областью сбита ракета. В Киеве, Полтавской, Житомирской и Одесской областях работает ПВО.

Кроме того, в регионах Украины из-за угрозы ракетных ударов превентивно отключают свет.

Терехов заявил, что по Харькову ударили ракетами. Также во Львове прогремели взрывы. 90% города без света, возможны перебои с водой.

В Офисе президента прокомментировали новую массированную атаку РФ на Украину.

"Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

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