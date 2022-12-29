По данным на утро понедельника, 29 декабря, во всей регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствует карта воздушных тревог.

Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что первые российские ракеты летят в сторону Сум. Также он писал, что в небе 13 российских стратегических самолетов "Ту", в море - два носителя "Калибров".

Вместе с тем, представители ряда украинских регионов предупредили о возможной ракетной атаке и советуют зарядить телефоны и запастись водой. Так, соответствующее предупреждение сделал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

О том, что есть угроза ракетного удара по Киевской области сообщил и губернатор Киевской области Алексей Кулеба.

Напомним, ранее оперкомандование "Юг" предупреждало, что РФ может нанести ракетные удары по важным объектам Украины в канун праздников.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 308-го дня войны. В The New York Times недавно написали, что Украина приближается к возвращению Кременной. В ВСУ вчера заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию и что на этом направлении продолжается работа наших подразделений. Зеленский выступил с посланием к Раде, в котором сказал, что Украина продолжает идти к победе. В Кремле заявили, что не примут никаких планов урегулирования, если они не будет признавать за РФ контроль над оккупированными украинскими территориями.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.