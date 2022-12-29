В Украине масштабная тревога. Власти регионов предупреждают о возможных ударах и советуют запастись водой
По данным на утро понедельника, 29 декабря, во всей регионах Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом свидетельствует карта воздушных тревог.
Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что первые российские ракеты летят в сторону Сум. Также он писал, что в небе 13 российских стратегических самолетов "Ту", в море - два носителя "Калибров".
Вместе с тем, представители ряда украинских регионов предупредили о возможной ракетной атаке и советуют зарядить телефоны и запастись водой. Так, соответствующее предупреждение сделал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
О том, что есть угроза ракетного удара по Киевской области сообщил и губернатор Киевской области Алексей Кулеба.
Напомним, ранее оперкомандование "Юг" предупреждало, что РФ может нанести ракетные удары по важным объектам Украины в канун праздников.
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