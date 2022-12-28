В среду, 28 декабря, Харьков подвергся ракетному удару РФ.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Губернатор Харьковской области также подтвердил, что по региону ведется обстрел и наносятся удары.

Позже и в Офисе президента подтвердили ракетный удар по Харькову. Сотрудники ГСЧС выехали на место.

Местные телеграм-каналы сообщали, что в Харькове после удара по городу раздавались залпы - не исключено, что работала система ПВО.

Отметим, в Харьковской области тревогу еще не отменили.

Ранее мы писали, что пострадавшее в результате российского ракетного удара здание Харьковской ОГА законсервировано.

Также публиковали фото, как сейчас выглядит харьковская Салтовка, наибольше пострадавшая от обстрелов РФ.

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