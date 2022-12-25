В Харькове на Салтовке, которая больше всего пострадала от российских обстрелов, очень много выжженных и разрушенных жилых домов, на улицах стоят уничтоженные автомобили.

"Страна" публикует фоторепортаж из Салтовки.

Большинство окон в домах выбиты, сами дома обгоревшие после обстрелов. Детские площадки повреждены, некоторые строения выглядят как не поддающиеся восстановлению.

Напомним, ранее мы публиковали фоторепортаж из разрушенного Бахмута.

Война в Украине продолжается уже 305-й день. "Страна" следит за новостями 25 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 304-го дня войны. Россияне обстреляли Херсон, погибли десять человек, еще 55 - ранены. В украинском командовании предупредили, что РФ может нанести массированные или одиночные ракетные удары по важным объектам Украины в канун праздников. В ВСУ и разведке прокомментировали вероятность наступления из Беларуси.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях в Украине и мире.