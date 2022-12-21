Архитектор из Британии Норман Фостер, который спроектировал небоскреб Мэри-Экс в Лондоне и штаб-квартиру Apple в Купертино, создал план по восстановлению Харькова.

Об этом пишет Dezeen.

87-летний архитектор посетил Харьков и выдвинул предложения по реконструкции города. Над ними он работал совместно со студией Arup, организацией Norman Foster Foundation и группой харьковских архитекторов.

Участникам проекта потребовалось более 100 встреч и рабочих сессий, чтобы придумать концепцию восстановления Харькова. Она состоит из пяти ключевых направлений:

"Наследие",

"Реки",

"Индустрия",

"Дома"

"Научный квартал".

Предполагается, что в центре города появится новая достопримечательность, ее спроектирует лично Фостер. Кроме того, угольный завод превратится в "центр чистой энергии и продовольствия".

Жилые кварталы будут переоборудованы, а на участке между реками Харьков и Немышля обустроят экологический пешеходный парк. Также в городе создадут научный квартал — пространство для инновационного бизнеса.

"Там будет все: платформа для развития стартапов, университеты, жилье, зеленая зона, рынок — вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни и экономического развития", — заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Норман Фостер и мэр Харькова Игорь Терехов. Источник: dezeen

Напомним, летом мы писали о том, что фасад здания Харьковской обладминистрации, разрушенной вражеским ракетным ударом, могут сохранить в сегодняшнем виде как музейный образец жестокости войны по примеру Рейхстага. Само здание планировали реконструировать.

Харьков уже на так часто обстреливают, как весной, но он регулярно подвергается вражеским ударам. Зачастую объектами атак становятся объекты городской инфраструктуры.