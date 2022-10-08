Результат ночного обстрела Харькова - разрушенные автомойка и спортзал в Салтовском районе.

Об этом сообщал мэр города Игорь Терехова.

По его словам, есть пострадавший, которому оказывается медицинская помощь.

"Есть разрушения в медучреждении, жилых домах, фактически ничего не осталось от автомойки и фитнес-зала. Коммунальные предприятия приводят все в порядок. Еще 1 ракета прилетела в сквер, там тоже проводятся работы", - сказал Терехов.

Напомним, этой ночью было 4 ракетных удара по Салтовскому району Харькова. И ещё один удар - по Основянскому району. Ракеты запускались из Белгорода.

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