Разрушено медучреждение и спортзал, есть пострадавший. Появились подробности ночного обстрела Харькова
Результат ночного обстрела Харькова - разрушенные автомойка и спортзал в Салтовском районе.
Об этом сообщал мэр города Игорь Терехова.
По его словам, есть пострадавший, которому оказывается медицинская помощь.
"Есть разрушения в медучреждении, жилых домах, фактически ничего не осталось от автомойки и фитнес-зала. Коммунальные предприятия приводят все в порядок. Еще 1 ракета прилетела в сквер, там тоже проводятся работы", - сказал Терехов.
Напомним, этой ночью было 4 ракетных удара по Салтовскому району Харькова. И ещё один удар - по Основянскому району. Ракеты запускались из Белгорода.
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