Ночью 6 октября обстрелу подвергся Харьков. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Около часа ночи был прилет по инфраструктурному объекту в Основянском районе города. Там возник пожар. Информация о пострадавших и степени разрушения объекта пока отсутствует.

В сети появилось видео, на котором виден пожар после прилетов.

Губернатор области Олег Синегубов позже сообщил, что удар россияне нанесли дронами-камикадзе.

Напомним, что 4 октября в результате ночного удара по Харькову вспыхнуло два пожара. Погибла женщина.

Война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 5 октября.