Харьковская областная прокуратура публикует фото последствий ударов по объекту критической инфраструктуры в Харькове, из-за которого случился пожар, в части районов города пропал свет и погибла женщина.

Соответствующие фото опубликованы в телеграм-канале региональной прокуратуры.

Сообщается, что удар совершался ракетами С-300 с территории Белгородской области.

Напомним, в ночь с 3 на 4 октября россияне ударили по двум районам Харькова - Холодногорскому и Новобаварскому.

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