В ночь с 3 на 4 октября россияне ударили по двум районам Харькова - Холодногорскому и Новобаварскому.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, в одном случае пострадал промышленный объект, а во втором - инфраструктурный.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, сообщил Терехов.

Местные паблики публикуют видео со вспышками и звуками мощных прилетов.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что президент РФ Владимир Путин надеется захватить Одессу и Харьков благодаря недавно объявленной мобилизации. Впрочем, как отметило издание "шансы на достижение этой цели кажутся все более отдаленными". Опрошенные агентством военные аналитики считают, что мобилизованных людей будет достаточно только для того, чтобы замедлить продвижение Украины.

Кроме того, мы сообщали о том, как недавно в Харьковской области во время проведения ремонтных работ на мине подорвались два сотрудника "Харьковоблэнерго" и один спасатель. В результате этого инцидента два человека были доставлены в больницу, один - погиб. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.