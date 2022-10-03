В Запорожье после сегодняшней ракетной атаки разрушена инфраструктура города. Об этом написал у себя в телеграм-канале секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев.

По его словам, поврежден инфраструктурный объект, два учебных заведения, одно медицинское учреждение и предварительно семь многоквартирных домов (в пяти домах вылетели окна в подъездах, в двух – выбиты окна в квартирах). Пострадал один человек. Мужчина находится в больнице.

"Если ваш дом тоже получил повреждения, сообщайте об этом на 15-80", - сообщил Анатолий Куртев.

Как писала "Страна", российские ракеты попали по реабилитационному центру для детей.

Также ночью и утром армия РФ обстреляла Николаевскую область.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.