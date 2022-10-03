Стали известны подробности утреннего обстрела Запорожья 3 октября.

Их сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Утром враг нанес очередной ракетный удар по городу Запорожье и по двум селам Запорожского района. Выпущено около десяти ракет С300" - говорится в сообщении ОВА в Телеграм-канале.

В областном центре разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. В частности, разрушения получил реабилитационный центр, где учились дети с особыми потребностями.

Пока известно об одном пострадавшем, он госпитализирован.

В результате атак по селам вблизи города, пострадавших нет. По предварительной информации, ракеты упали вне населенных пунктов.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идет в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.

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