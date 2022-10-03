Запорожье рано утром обстреляли ракетами РФ. Есть пострадавшие
Утром 3 октября войска РФ снова обстреляли ракетами Запорожье. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Он призвал жителей находиться в укрытиях, поскольку есть риск повторных аттак.
Позже секретарь горсовета Анатолий Куртев сообщил о том, что есть пострадавшие.
"Предварительно, в результате вражеских обстрелов разрушения испытала инфраструктура города. К сожалению, есть пострадавшие. Работают службы", – написал он в телеграм-канале.
В сети появилось видео взрывов в Запорожье. На фоне воздушной тревоги видны сполохи.
Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.
Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идет в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.
В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.