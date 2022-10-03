Николаевская область вновь подверглась обстрелам РФ ночью и утром.

Информацию об обстрелах РФ в Николаевской области за минувшие сутки обнародовали в областной администрации.

В Николаевском районе вчера ориентировочно в 14:00 враг наносил удары из РСЗО по пгт Первомайское. Попадание по объекту гражданской инфраструктуры и преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет.

Сегодня утром в 06:10 зафиксированы вражеские обстрелы акватории Очакова. Пострадавших нет.

Вчера в 19:41 обстрелам подверглась станция Березнеговатое. Пострадавших нет. Информация о повреждениях и разрушениях уточняется.

Ночью 3 октября в 00:30 и 02:30 взрывы раздавались возле с. Широкое. Пострадавших нет. Информация о разрушениях выясняется.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.