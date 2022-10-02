В Одессе и в Николаеве одновременно объявили о срочном сборе донорской крови
Власти Одессы и Николаева синхронно объявили о срочном сборе донорской крови.
Соответствующие заявления опубликованы в Telegram-каналах Одесского городского совета и мэра Николаева Александра Сенкевича.
Сдавать кровь можно будет с понедельника, 3 октября.
Напомним, что по данным военных Telegram-каналов, в Херсонской области со вчерашнего дня началось новое наступление украинских войск.
В частности, сообщалось об освобождении села Золотая Балка на севере Херсонской области.
Кроме того, российские военкоры сообщили о взятии украинскими войсками села Дудчаны, которое находится прямо на правом берегу Днепра между Никополем (на севере) и Новой Каховкой (на юге) и довольно глубоко в тылу у российских войск.
Официального подтверждений этому пока нет.
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