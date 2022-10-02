Мэр Николаева Александр Сенкевич пишет о том, что вновь попал под удар жилой квартал Николаева. Пока известно о повреждениях в четырех многоквартирных домах.

"В 4-этажке в двух квартирах на третьем этаже возник пожар, его оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. Предварительно ранения получили семь человек. Один из снарядов взорвался на территории больницы. Ударной волной и обломками в ней выбиты окна", - пишет Сенкевич.

Кроме того, по его информации, разрушения претерпели трансформаторная подстанция, электросети и газопровод. Часть домов осталась без света и газа.

Напомним, вчера в Николаеве под обломками дома, обрушившегося в результате ночного "прилета", была обнаружена первая жертва. Как сообщал еще утром глава Николаевской ОВА Виталий Ким, в результате этого обстрела пострадало пятеро, в том числе - трехмесячный ребенок. Также сообщалось, что РФ ударили по Николаеву ракетами С-300 и дронами-камикадзе "Шахид-136".

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