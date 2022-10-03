Украина снова попросила США передать дальнобойные ракеты ATACMS и заявила о готовности согласовывать каждую цель с Вашингтоном, чтобы гарантированно избежать ударов по территории РФ, которых опасаются американцы.

Об этом сообщает CNN.

"Украинское правительство предлагает США полную и постоянную видимость перечня российских целей, которые планируется поражать ATACMS. Это фактически дает Штатам возможность запрещать удары по территории РФ", - говорится в сообщении.

В Украине говорят, что уже определили перечень желаемых целей на украинской оккупированной территории, до которых сейчас не могут достать.

Речь идет о логистических путях, аэродромах, авиабазах, складах оружия и местах запусков иранских дронов на юге и востоке Украины, включая Крым.

"В Белом доме считают, что Украине достаточно систем залпового огня HIMARS и стоит сосредоточиться именно для них. Сам факт согласования ATACMS может считаться Россией как пересечение красных линий, а также от них немного пользы и много рисков", - считают в США.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объяснил, почему США не предоставили Украине оружие большей дальности. Он считает, что США были "очень эффективными в предоставлении тех вещей, которые являются очень, очень эффективными на поле боя".

По данным СМИ, администрация Джо Байдена не готова наращивать поставки оружия в Украину, потому что опасается "эскалации конфликта".

Высокоточные ракеты большой дальности ATACMS способны поражать цели на расстоянии до 300 км и могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

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