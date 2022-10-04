За один день на блокпостах Харьковской области задерживают до 40 потенциальных коллаборантов
В день на блокпостах в освобожденных районах Харьковской области задерживают до 40 потенциальных коллаборантов.
Об этом сообщает телеграм-канал МВД.
"С первых дней войны после освобождения населенных пунктов Харьковской области полицией установлена сеть блокпостов. В сутки количество задержанных потенциальных коллаборантов могло достигать 40 человек, которые переданы для дальнейшей отработки в органы Службы безопасности Украины", – говорится в сообщении.
Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин отметил, что чуть ли не ежедневно обнаруживают потерявшихся в местных лесах российских военных.
Из-за голода они выходят в населенные пункты, где их задерживают специалисты МВД. И, соблюдая требования Женевских конвенций, пополняют обменный фонд.
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