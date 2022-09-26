Оказание юридических услуг на оккупированных РФ территориях на основе законодательства России хотят приравнять к коллаборационизму.

Согласно законопроекту, поданному в Верховную Раду, адвокатам, нотариусам и другим юристам за подобные действия будет угрожать от трех до шести лет тюрьмы.

Законопроект подали "слуги народа".

"Осуществление гражданином Украины на временно оккупированной территории Украины и на основании законодательства государства-агрессора профессиональной деятельности, связанной с предоставлением услуг адвоката, аудитора, оценщика, эксперта, арбитражного управляющего, частного исполнителя, независимого посредника, члена трудового арбитража, третейского судьи, а также исполнение

полномочий нотариуса или государственного регистратора или субъекта государственной регистрации прав, или предоставление других публичных услуг, – наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой", - сказано в проекте закона.

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