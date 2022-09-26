Зарплату народному депутату Виктору Медведчуку Верховная Рада не платит с начала войны.

Об этом говорится в ответе аппарата парламента на запрос агентства "Украинские новости".

В ответе сообщается, что последнюю зарплату Медведчук получил в январе 2022 года. Она составила 24 тысячи гривен.

На основании чего Медведчуку прекратили выплаты, аппарат Верховной Раду не уточнил.

Напомним, в ночь на 22 сентября произошел самый масштабный обмен пленными с момента начала войны. Из плена вышли участники подразделения "Азов" и их командиры, иностранные военные, служившие в украинской армии, а также один из лидеров уже запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчук, подозреваемый в Украине в госизмене.

На следующий день президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган заявил, что Медведчук, которого обменяли на украинских военнопленных, после обмена отправился из Турции в Россию. А пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что не знает, где находится Медведчук, и не комментирует его обмен.