Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал интерактивную карту контрнаступления украинских войск, на которой можно увидеть хронологию освобождения территорий Харьковской и Херсонской областей.

Соответствующий пост глава Минобороны Украины разместил в Twitter.

"Осеннее наступление украинской армии изо дня в день. Пока российский парламент пьянеет от напрасных попыток аннексии, наши солдаты продолжают движение вперед. Это самый лучший ответ на любые "референдумы", "указы", ​​"договоры" и пафосные речи", - написал Резников.

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