По данным украинской разведки, получившей внутреннюю докладную Генштаба РФ, на данный момент в учебных центрах и на полигонах РФ сосредоточены 92 тысячи мобилизованных.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

Также в этой докладной, по словам Арестовича, говорится об огромных проблемах со снабжением и вооружением мобилизованных.

Между тем, как своеобразная иллюстрация к заявлению советника Андрея Ермака, в Сети появилось видео с мобилизованными россиянами.

Мобилизованные заявляют, что им выдали оружие, но что делать дальше - в командовании не говорят.

Кроме того, россияне жалуются, что не получают никакого обеспечения и денежного довольствия.

Напомним, на днях президент РФ Владимир Путин сделал несколько заявлений о ходе мобилизации в России, признав имеющиеся проблемы. По словам Путина, необходимо исправлять все ошибки во время мобилизации и возвращать домой тех, кто призван неправомерно.

Тем временем, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил об обвале обороны российских войск на Херсонщине. По его словам, россияне уже "откатились от реки Ингулец".

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