За последние несколько недель на "горячие линии" поступило более 2 тысяч обращений оккупантов о готовности сдаться в плен.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины со ссылкой на своего представителя Андрея Юсова.

Юсов отметил, что государственный проект "Хочу жить" позволяет россиянам не воевать и сохранить свои жизни.

При этом он отметил, что повестки в РФ выдали 100 тысячам мобилизованных, которых отправляют на самые опасные участки фронта.

Как писала "Страна", 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек. По данным Шойгу, армию РФ в рамках частичной мобилизации уже пополнили 200 тысяч человек.

Война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

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