Российский рэпер Walkie (гражданское имя - Иван Петунин) покончил жизнь самоубийством, в знак протеста против мобилизации. 27-летний рэпер выпрыгнул с 10-го этажа одной из краснодарских высоток.

Как пишут российские СМИ, перед этим в своем телеграм-канале он опубликовал обращение, в котором сказал: "На свою душу я грех убийства брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы".

При этом, судя с его слов, повестка на мобилизацию ему не приходила.

Кроме того, он имел отсрочку от призыва по состоянию здоровья (он проходил лечение в психоневрологическом диспансере).

Но все равно он думал, что будет призван, потому что "в ближайшие дни мобилизация частичная превратится в мобилизацию полную".

На его ютуб-канале за несколько дней до самоубийства вышел его последний куплет, вошедший в фит с рядом других артистов.

Ранее мы писали, как в российской Рязани мужчина поджег себя в знак протеста против частичной мобилизации, которую объявил в РФ президент Владимир Путин. По данным СМИ, мужчину удалось спасти. Его госпитализировали. По данным рязанских пабликов, у него ожог 90% поверхности тела.

Тем временем война в Украине продолжается уже 221-й день. "Страна" следит за происходящим 2 октября в обновляемом материале.

Результаты битвы за Лиман, Кадыров требует ядерного удара, Украина не входит в НАТО — в итогах 220-го дня.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.