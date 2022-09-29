После объявления мобилизации Россию покинули более 200 тысяч человек - CNN
С момента объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации Россию покинули более 200 тысяч человек.
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на данные из соседних с Россией стран.
Сайт приводит детализацию данных:
- около 100 000 россиян пересекли границу Казахстана за последнюю неделю, о чем заявлял в среду заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожеев;
- согласно опубликованной во вторник информации МВД Грузии, с 21 по 26 сентября грузино-российскую границу пересекли не менее 53 136 человек;
- по данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, за последнюю неделю (19-25 сентября) в Евросоюз въехали почти 66 000 граждан России.
В эту статистику не включены данные из Монголии и Армении, куда в последние дни также выезжали граждане России.
Между тем на фоне объявления в России частичной мобилизации снизился уровень одобрения основных институтов российской власти. Также уменьшилась уверенность в том, что дела в стране идут в правильном направлении.
Ранее "Страна" писала, что власти РФ запретили пересекать границу между Россией и Грузией пешком, на велосипедах или самокатах.
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