Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал власти Дербента за решение запустить по улицам города автомобили с громкоговорителями, чтобы призывать мужчин срочно явиться в военкомат.

"Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет! Это как раз о странном решении, принятом в Дербенте: в городе призывали явиться в военкомат с помощью громкоговорителей. Сами организаторы называют это дополнительной мерой информирования граждан. А по мне – несусветная глупость!" – написал Меликов в своем телеграм-канале.

По его мнению, подобные действия дают почву для ненужных рассуждений и паники.

"Дорогие дербентцы, простите за эту выходку. Поручил всем ответственным лицам, в том числе правоохранительным органам, срочно разобраться в ситуации и принять самые строгие меры в отношении виновных", – сообщил Меликов.

После этого военком Дербента Фарид Мусаев принес свои извинения. Он попросил прощения за некорректную информацию, которая ранее распространялась через громкоговорители. Также он призвал местных жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

Мусаев добавил, что никаких изменений в частичной мобилизации нет, призыву подлежат те категории граждан, которые были объявлены ранее.

Как писала "Страна", Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября.

После этого его рейтинг в России упал на 6%.



